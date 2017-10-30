Президент Турции: «Железнодорожное сообщение Лондон-Пекин будет осуществляться напрямую»

2017-10-30 15:29 | www.apa.az | 5

«Я рад присутствовать на церемонии сдачи в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс».

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Сегодня мы отмечаем открытие важной составляющей транспортного коридора Восток-Запад и Нового Шелкового Пути. Теперь железнодорожное сообщение Лондон-Пекин будет осуществляться напрямую. Я желаю, чтобы этот проект принес пользу региону и нашим народам».

По его словам, реализующие проект три страны находятся на территории, называемой «Сердцем мира»: «Последние 15 лет Турция прилагает усилия, чтобы использовать имеющиеся возможности. Например, в Стамбуле открыт третий мост, реализуются и другие проекты. Эти проекты усиливают значимость БТК. Мы соединяем Европу с портами Актау и Туркменбаши в Казахстане и Туркменистане. БТК будет транспортировать 6 млн. тонн грузов и 1 млн. пассажиров. К 2030 году эти цифры достигнут 17 млн. тонн грузов и 3 млн. пассажиров. Сейчас объем грузоперевозок из Китая в Европу составляет более 240 млн. тонн в год. Если по БТК будет проходить хотя бы 10% этих грузов, то это уже составляет 24 млн. тонн».

Р.Т.Эрдоган отметил, что страны региона могут реализовать еще более крупные проекты: «Один из них – Южный газовый коридор. Еще раз поздравляю всех».