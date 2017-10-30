По железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс отправлен первый грузовой состав - ОБНОВЛЕНО

2017-10-30 15:42 | www.apa.az | 6

Как передает АПА-Экономикс, на церемонии отправки первого состава из Бакинского международного порта участвовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, премьер Казахстана Бакытджан Сагинтаев, премьер Узбекистана Абдулла Арипов, а также министры Кыргызстана и Таджикистана.

Выступившие на церемонии президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, премьер Казахстана Бакытджан Сагинтаев, премьер Узбекистана Абдулла Арипов подчеркнули значимость проекта.

Затем был продемонстрирован документальный фильм, посвященный строительству Баку-Тбилиси-Карс.

После этого президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, премьер Казахстана Бакытджан Сагинтаев, премьер Узбекистана Абдулла Арипов, вбив последние костыли в железнодорожное полотно, отправили прибывший из Казахстана и состоящий из 32 контейнеров первый грузовой состав.

14:26

Сегодня началась торжественная церемония ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.



Как передает АПА-Экономикс, на церемонии отправки первого состава из Бакинского международного порта участвуют президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Казахстана Бакытджан Сагинтаев, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, премьер Узбекистана Абдулла Арипов.

Напомним, что 7 февраля 2007 года в городе Тбилиси на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Грузии Михаила Саакашвили и премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана были подписаны соглашение «Принципы и условия финансирования, проектирования, строительства, реабилитации, реконструкции железнодорожного участка от Марабды до турецкой границы (Карцахи) в рамках реализации нового проекта Баку-Тбилиси-Карс», а также «Кредитный договор об условиях финансирования железнодорожного участка от Марабды до турецкой границы в рамках проекта Баку-Тбилиси-Карс».



Реализация международного проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и строительство железнодорожного тоннеля в проливе Босфор позволит соединить железнодорожные сети Транс-Европа и Транс-Азия, а также наряду с обеспечением доставки грузов и пассажиров напрямую в Европу и Азию через территорию Азербайджана, Грузии и Турции, послужит росту транзитного потенциала стран региона, ускорению интеграции в Европу, развитию сотрудничества в рамках политики Европейского соседства, укреплению государственной независимости и суверенитета Азербайджана, расширению внешнеэкономических связей нашей страны. Осуществление этого проекта имеет большое значение с точки зрения экономической целесообразности, скорости, безопасности и надежности. В будущем вовлечение грузопотоков из стран Европы и Азии приведет к росту объемов интермодальных и контейнерных перевозок в обоих направлениях.

Общая длина дороги Карс-Ахалкалаки составляет 105 километров. Из них 76 километров полотна проложены по территории Турции за счет средств Анкары. Азербайджан осуществляет финансирование реконструкции и восстановления участка железной дороги Карс-Ахалкалаки, протяженностью 26 километров, проходящей по территории Грузии, а также участка железной дороги Ахалкалаки–Марабда, протяженностью 153 километра. Для финансирования проекта Азербайджан выделяет средства на сумму 775 млн. долларов путем двух траншей. Первый транш предусматривает выделение 200 млн. долларов с годовой ставкой 1% и возможностью продления срока на 25 лет. Второй транш составляет 575 млн. долларов с годовой ставкой 5% и возможностью продления срока на 25 лет.

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева «Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс» от 21 февраля 2007 года, финансирование данного проекта осуществляется Государственным нефтяным фондом Азербайджана. Для организации кредитования этого проекта и осуществления банковских услуг банком-агентом выбран Международный банк Азербайджана, координатором строительных работ – ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Государственный нефтяной фонд Азербайджана до сих пор на реализацию проекта строительства железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс направил 640,3 млн. долларов. При этом в январе-сентябре 2017 года на эти цели из средств фонда направлено 10,1 млн. долларов. Эти средства в соответствии с соглашением между правительствами Азербайджана и Грузии через Международный банк Азербайджана перечисляются ООО «Железная дорога Марабда–Карцахи», созданном для проектирования, строительства, реабилитации, реконструкции и эксплуатации железной дороги Марабда-граница с Турцией и соответствующих объектов железнодорожной инфраструктуры.

Для контейнерной перевозки грузов по Баку-Тбилиси-Карс ЗАО «Азербайджанские железные дороги» учредило дочернее предприятие ООО «ADY Konteyner».