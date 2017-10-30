Трехстороняя встреча президентов назначена на 1 ноября

2017-10-30 14:45 | www.oxu.az | 4

"Президенты России, Азербайджана и Ирана - Владимир Путин, Ильхам Алиев и Хасан Роухани встретятся 1 ноября"

Как сообщает Оxu.Az со ссылкой на "Интерфакс", с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что планируется визит президента России Владимира Путина в Иран.

Целью визита является участие в трехсторонней встрече президентов Азербайджана, России и Ирана, которая состоится в Тегеране.

Н.Г.