В Баку отметили юбилей Рустам бека из фильма "Не та, так эта" (ФОТО)

2017-10-30 16:44 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театральном музее имени Джафара Джаббарлы в Баку прошел вечер памяти, посвященный 120-летию со дня рождения видного актера театра и кино, народного артиста Агасадыха Герайбейли, сообщили Trend Life в пресс-службе Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР).

Мероприятие проведено в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 120-летнего юбилея Агасадыха Герайбейли.

Вечер памяти прошел при организации министерства культуры и туризма, Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, Государственного театрального музея имени Джафара Джаббарлы и Госфильмофонда.

Вначале гости ознакомились с экспозицией фотографий, отражающих жизнь и творческий путь известного актера.

Выступившие на вечере директор музея Севиндж Микаилова, исполнительный секретарь СКАР, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, кинокритик, заслуженный деятель искусств Айдын Кязымзаде, народный артист Гаджи Исмаилов, театровед Айдын Талыбзаде рассказали о заслугах Агасадыха Герайбейли в развитии азербайджанской культуры и искусства, отметив, что актер создал целую галерею незабываемых образов и в кино, и на театральной сцене.

Внук Агасадыха Герайбейли - ректор Азербайджанского государственного медицинского университета Герай Герайбейли, выразил признательность организаторам мероприятия.

Агасадых Герайбейли родился в 1897 году в Шамахе. После Шамахинского землетрясения семья актёра переезжает в Баку, отец его работал жандармом.

Впервые Гарайбейли выступил на сцене в 1917 году. С 1933 года и до конца жизни Агасадых Герайбейли работал в Азербайджанском драматическом театре (сейчас - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр).

Он участвовал в таких постановках как "Надир шах", "Аршин мал алан", "Севиль" и многих других.

С 1923 года снимался в кино, играл характерные роли: советник хана ("Легенда о Девичьей башне", 1924), Сафар-бек ("Гаджи Кара", 1929), Балаш ("Севиль", 1929), Ага-Бала ("Любимая песня", 1956), Рустам-бек ("Не та, так эта", 1958), Сардаров ("Под знойным небом", 1958), Ибн-Халид ("Сказание о любви", 1961).

Несомненно, самой яркой ролью в творческой биографии Агасадыха Герайбейли стала роль Рустам-бека в фильме "Не та, так эта" (O olmasın, bu olsun).

В 1940 году актёру было присвоено звание народного артиста Азербайджанской ССР.

Актер скончался 5 декабря 1988 года.

(Автор: Джани Бабаева)

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