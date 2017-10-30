Ильхам Алиев: Баку-Тбилиси-Карс – самый надежный путь между Европой и Азией

2017-10-30 15:07 | www.oxu.az | 5

«Поздравляю Вас с открытием железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Участие на этой торжественной церемонии президента Турции, премьеров Грузии, Казахстана и Узбекистана, представителей Таджикистана и Кыргызстана доказывает значимость этого проекта».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии сдачи в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

«Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс – самый надежный и кратчайший путь между Европой и Азией. На начальном этапе по БТК будет транспортироваться 5 млн, на последующих – 17 млн тонн грузов. БТК превращает Евразию в важную часть транспортной карты. Эта дорога будет служить развитию туризма, стабильности и безопасности, повысит объем взаимных инвестиций, усилит геополитическое значение наших стран», - отметил президент.

Глава государства добавил, что строительство БТК стало возможным благодаря дружбе и сотрудничеству Азербайджана, Турции и Грузии:

«Эти страны реализуют проекты, представляющие большое значение для региона и мира в целом. Если бы мы не добились реализации таких нефтегазовых проектов как «Южный газовый коридор», Баку-Тбилиси-Джейхан, TAP и других, реализация БТК была бы невозможна. Некоторые не верили в успешное завершение проекта Баку-Тбилиси-Карс. Но Азербайджан, Турция и Грузия успешно завершили этот проект».

Он сказал, что страны Центральной Азии проявляют большой интерес к проекту: «Эта дорога имеет большое значение для Европы. Азербайджан провел переговоры с несколькими странами Европы. Страны Европы проявляют большой интерес к этой железнодорожной линии».

Глава государства отметил, что транспортный коридор Север-Юг также имеет большое значение:

«Азербайджан создал железнодорожную сеть в этом направлении. Другие страны также инвестируют в строительство железной дороги в этом направлении. В будущем в эксплуатацию будут сданы энерготранспортные проекты Север-Запад и Юг-Запад. Железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс будут пользоваться Китай, Казахстан, другие страны Средней Азии, страны Европы. Транспортный коридор Север-Юг объединит страны от Индии до России».

Н.О.

