В петербургском клубе расстреляли азербайджанцев

2017-10-30 15:15 | www.oxu.az | 4

Полиция Ленинградской области возбудила уголовное дело по факту стрельбы, произошедшей в ночном клубе Гатчины.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, ранения получили пять уроженцев Азербайджана, в том числе сотрудник службы безопасности.

"В ночь на 29 октября 2017 года в одном из ночных клубов города Гатчины между группой молодых людей произошел конфликт, в ходе которого двое из его участников применили травматическое оружие, выстрелив в своих оппонентов", - сообщает официальный сайт областного ГУ МВД.

В результате применения травматического оружия ранение получил 43-летний охранник заведения, который в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован. Также медицинская помощь потребовалась еще четырем посетителям ночного клуба.

Как уточняет 47news, стрельба произошла в клубе Barevich. Помимо охранника пострадали 23-летняя девушка, двое 25-летних мужчин и их 30-летний приятель. Охранник получил ранение в плечо, когда бросился разнимать участников драки.

Ранее сообщалось, что поводом для ссоры стали слова, адресованные клиентке клуба. Они не понравились ее ухажеру, который стал зачинщиком конфликта. По предварительным данным, все пострадавшие являются уроженцами Азербайджана.

Н.О.