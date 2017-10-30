В Москве день рождения Сергея Есенина отметили азербайджанскими танцами и мугамом (ФОТО)

2017-10-30 16:59 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - «Не могу долго жить без Баку и бакинцев», - это признание знаменитого российского поэта Сергея Есенина дало название великолепному вечеру, организованному государственным музеем поэта и общественными организациями азербайджанцев Москвы и Московской области, который состоялся в Москве на минувших выходных. На вечере были представлены азербайджанские национальные танцы и мугам.

Как отметил в приветствии от имени чрезвычайного полномочного посла Азербайджанской Республики в России Полада Бюльбюльоглу советник по гуманитарным вопросам посольства Вугар Имамалиев, этот вечер стал еще одним символом дружбы азербайджанского и российского народа. Приветствие организаторам и гостям вечера прислали Правительства Москвы и Московской области. Так, глава департамент национальной политики Москвы Виталий Сучков не только заявил об уверенности во вкладе организаторов события в укрепление дружбы между народами России и Азербайджана, но и подчеркнул важность литературы для развития духовного мира человека. «Вечер покажет любовь и живой интерес учащейся молодежи, как в Азербайджане, так и в России к русскому языку, культуре и особенно поэзии Есенина, а также к творчеству других известных российских деятелей», - говорилось в приветствии.

Со словами благодарности за организацию мероприятия выступила эксперт Государственной Думы, профессор, доктор политических наук, помощник сенатора Совета Федерации Климантова Галина. В своем выступлении она подчеркнула, что величайшая сила искусства заключается именно в том, что оно объединяет народы.

И это действительно так. Известный азербайджанский поэт, переводчик Ильхам Бадалбейли рассказал, что в Баку день рождения Есенина отмечаются с такой же любовью и почтением к памяти великого поэта, как и в России. «Большая группа любителей поэзии, поклонников Есенина едет в Мардакяны, где находится дом-музей Есенина, идут к памятнику Есенина, читают стихи», - объяснил Ильхам Бадалбейли. Поэт с ностальгией вспомнил то время, когда он сам только начал писать стихи, а книги Есенина достать было довольно трудно.

«Но мы знали песни, - поделился Ильхам Бадалбейли. – Я тогда еще даже не знал, что это оказывается песни на стихи Есенина, это потом пришло, что вот «Письмо матери» - это Есенина. Что «Ты меня не любишь, не жалеешь…» - это стихи Есенина. Много-много таких песен, оказалось, что это все написано на стихи великого поэта. Есенин любил Баку, неоднократно бывал в Баку… его все время тянуло в этот город. Он полюбил этот город во всех его проявлениях, и город, и Азербайджан ответил ему взаимной любовью».

Директор Московского государственного музея С.А. Есенина Светлана Шетракова также говорила о горячей любви российского поэта к Баку, которую подтверждает не только его творчество, но и документы из фонда музея. Светлана Шетракова показала гостям вечера слайд-шоу – фотографии улиц Баку, на которых запечатлен Сергей Есенин. «Вот эта аура, эта атмосфера… почему это так тянуло Сергея Александровича? – задалась риторическим вопросом директор музея и ответила: «Здесь атмосфера, которая говорит о том, что это нельзя не любить. И вот Есенин приехал в Баку, ходил по этим улицам, вот он поднимался на Девичью башню, вот он выходил на просторы набережных и восхищался встречей с морем. И, конечно же, здесь он как никогда почувствовал это простое слово «друг», вот эту близость… А ощущение духовной близости было для него очень важно. И здесь, конечно, рождались удивительные произведения Сергея Александровича».

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев в своем приветственном слове отметил, что в российской литературе было много знаменитых имен, которые в своем творчестве воспевали Кавказ и Азербайджан в частности. Но среди них имя Есенина стоит отдельно. «На мой взгляд, та часть творчества Сергея Есенина, которая была вдохновлена его пребыванием в этой замечательной стране – одна из тех связующих нитей, которые соединяют наши народы, - заявил Дмитрий Савельев. – Потому что речь идет об основах – о культуре, о духовных ценностях, которые у россиян и азербайджанцев общие: семья, любовь, красота, Родина. Сегодняшнее мероприятие – это замечательная возможность еще раз вспомнить обо всем том, что нас объединяет и насладится бессмертным творчеством замечательного поэта. Уверен, позитивные впечатления от этого праздника, творческие открытия и новые знакомства подарят всем заряд энергии и укрепят многовековую дружбу между народами России и Азербайджана».

Материал предоставлен пресс-службой межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

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