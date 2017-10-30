Президент Ильхам Алиев: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс становится важной частью транспортной карты Евразии (версия 5)

2017-10-30 17:01 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс становится важной частью транспортной карты Евразии. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в понедельник на официальной церемонии открытия железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс.

"На сегодняшнее торжественное мероприятие прибыли гости из братских, дружественных стран. Я сегодня особо приветствую Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьеров Грузии, Узбекистана, Казахстана, министров Таджикистана, Туркменистана, и выражаю им глубокую признательность за участие в этой церемонии. Дорогие гости! Ваше участие сегодня в этом мероприятии еще раз наглядно показывает важность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс - исторический проект стратегического значения. Протяженность этой дороги составляет примерно 850 километров, 504 из которых проходят через территорию Азербайджана", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс - самый короткий и надежный путь, соединяющий Европу с Азией. "Посредством этой дороги на первом этапе планируется перевозка пяти миллионов тонн, на последующем этапе – 17 миллионов тонн, и далее - еще большего объема грузов. Одним словом, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс становится важной частью транспортной карты Евразии", - подчеркнул глава государства.

По его словам, товарооборот, взаимное инвестирование между странами, расположенными вдоль этой железной дороги, возрастут, сотрудничество между странами, использующими эту дорогу, углубится, эта дорога будет служить стабильности, безопасности.

"Уверен, что при использовании этой дороги большой размах обретет и развитие туризма, увеличится число туристов. Естественно, что успешная работа железной дороги Баку-Тбилиси-Карс повысит геополитическую значимость наших стран и создаст для нас дополнительные возможности. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет иметь очень большое значение для развития бизнеса, взаимовыгодного сотрудничества. Соглашение о строительстве железной дороги Баку-Тбилиси-Карс было подписано в Грузии, затем в Турции была проведена церемония закладки, и, наконец, в Азербайджане мы отмечаем открытие этой дороги", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что строительство этой дороги – результат дружбы, братства между Азербайджаном, Грузией и Турцией.

"Три государства успешно сотрудничают во всех сферах, поддерживают друг друга, наши страны, народы реализуют важные для мира проекты. Баку-Тбилиси-Карс – проект, который занимает свое достойное место среди этих проектов", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что в 2006 году вместе с Реджеп Тайипом Эрдоганом открывали трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

"Этот трубопровод - большой инфраструктурный проект, соединяющий Каспийское и Средиземное моря, и сегодня по этому трубопроводу, а также с восточной части Каспия транспортируется нефть. То есть наши страны обеспечивают транзитные возможности и для других государств. Через год после этого, в 2007 году, вновь благодаря сотрудничеству между Азербайджаном, Грузией и Турцией был построен трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. Этот проект также обеспечивает энергетическую безопасность и Азербайджана, и Грузии, и Турции и уже десять лет, как успешно функционирует", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что три страны также соединили свои электролинии и сегодня сотрудничество в этой сфере успешно развивается.

"Естественно, что "Южный газовый коридор", являющийся проектом мирового масштаба, самым большим инфраструктурным проектом Европы, создается именно благодаря совместной деятельности Азербайджана, Грузии и Турции, а также других стран. Реализация этого проекта идет успешно. Как известно, "Южный газовый коридор" состоит из четырех частей. "Шах Дениз -2" – выполнено 98 процентов работ. Южнокавказский трубопровод - газопровод, соединяющий Азербайджан и Грузию. Там уровень реализации 99 процентов. Реализация проекта TANAP, составляющего основную часть "Южного газового коридора", на уровне 84 процентов. Реализация проекта TAP близка примерно к 60 процентам. То есть железная дорога Баку-Тбилиси-Карс создана на основе ранее реализованных проектов. Естественно, если в предыдущий период мы бы не реализовали эти грандиозные, крупномасштабные проекты в нефтегазовой сфере, сегодня мы могли бы только говорить о Баку-Тбилиси-Карс. Должен также отметить, что многие, в частности некоторые зарубежные круги, не верили в строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Считали, что это невозможно реализовать и отсутствие необходимых для этого технических возможностей и финансовых средств не позволит реализовать этот проект. Однако три страны показали и доказали, что это возможно. При наличии нашей сильной воли, взаимной поддержки, доверия друг к другу можно выполнить любую работу. Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс является тому наглядным примером. Я уверен, что страны, вносящие наибольший вклад в региональное сотрудничество - Азербайджан, Грузия и Турция, и впредь будут поддерживать друг друга", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что такие грандиозные проекты, как Баку-Тбилиси-Карс, еще больше укрепляют единство, дружбу между странами.

«Средняя Азия, Казахстан проявляют большой интерес к этому проекту железной дороги. Участие в этой церемонии прибывших из Средней Азии и Казахстана делегаций, высокопоставленных лиц наглядно свидетельствует об этом. Мы уверены, что появятся дополнительные возможности для транспортировки грузов. Также посредством этой дороги будут крепнуть традиционные дружественные связи наших стран со странами Средней Азии», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, эта дорога имеет большое значение для Европы.

«Азербайджан уже провел соответствующие переговоры с несколькими европейскими странами. Страны Европы также проявляют очень большой интерес к строительству этой дороги. Должен также отметить, что в то же время Азербайджан предпринимает важные шаги для создания транспортного коридора "Север-Юг". Все работы по железнодорожному проекту "Север-Юг" на территории Азербайджана завершены, то есть вся инфраструктура готова», - сказал Президент Азербайджана.

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