«Азеркосмос» назвал причины приостановки трансляции телеканала «ИнтерАЗ»

2017-10-30 16:58 | www.apa.az | 5

ОАО «Азеркосмос» выразило отношение к приостановке трансляции телеканала «ИнтерАз» через спутник «Азерспейс-1».

Как сказали в пресс-службе структуры в ответ на запрос АПА, телеканал не выполнил обязательства, взятые на себя в соответствии с договором, подписанным с «Азеркосмос».

В связи с этим вещание телеканала через спутник «Азерспейс-1» было приостановлено.

Отметим, «ИнтерАз» не транслируется с прошлой недели. Как объяснили в пресс-службе телеканала, это связано с техническими проблемами.

Напомним, головной офис телеканала «ИнтерАз», вещающий на русском и азербайджанском языках, находится в Москве. «ИнтерАЗ» транслируется посредством спутника «Азерспейс-1».