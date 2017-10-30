Квирикашвили: Проект Баку-Тбилиси-Карс изменит существующую экономическую реальность

2017-10-30 15:20 | www.oxu.az | 4

«Сегодня регион сталкивается с различными вызовами. Направленный на стабильность проект Баку-Тбилиси-Карс достоин большого внимания.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс сказал премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили.

Премьер-министр Грузии заявил, что проект изменит существующую экономическую реальность:

«Сегодня сдается в эксплуатацию новый евразийский мост, который усилит транспортный и торговый статус региона. Кроме того, проект БТК будет обслуживать 1 млн пассажиров, придаст импульс развитию туризма и открытию новых рабочих мест».

Георгий Квирикашвили добавил, что Азербайджан, Грузия и Турция придают большое значение новым транспортным проектам, стимулирующим международные перевозки.

«Строятся новые порты, обновляются дороги. Успех Баку-Тбилиси-Карс связан с растущими экономическими связями с Китаем. Отбывающий сегодня контейнерный состав достигнет пункта назначения в течение 8 дней после отбытия из Китая. Большую роль в реализации проекта сыграл президент Казахстана Нурсултан Назарбаев», - отметил он.

Премьер напомнил, что 28-29 ноября в Тбилиси пройдет саммит Шелкового пути. «На саммите будет вновь отмечена важность БТК».

Н.О.

