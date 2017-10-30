Премьер Казахстана: Благодаря проекту Баку-Тбилиси-Карс скорость грузоперевозок возрастет вдвое

2017-10-30 15:26 | www.oxu.az | 2

«Этот проект расширит логистические возможности на Каспии, создаст благоприятные условия для перевозки грузов из Китая в Европу, скорость грузоперевозок возрастет вдвое».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, выступая на торжественном мероприятии, посвященном вводу в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

По его словам, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс имеет важное значение для мира и стабильности на Южном Кавказе.

«Контейнер из Китая доставляется в Азербайджан из казахстанского порта через Каспий, и этот груз будет отправлен сегодня из Азербайджана», - сказал он.

Н.О.

