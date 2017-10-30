Еще в двух районах Азербайджана разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей

2017-10-30 17:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - По совместной инициативе Общественного объединения IDEA, министерства экологии и природных ресурсов, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения "Молодежное движение Cavan» в Агстафинском и Товузском районах разбиты фруктовые сады для малообеспеченных семей, говорится в сообщении IDEA, распространенном в понедельник.

В ходе акции по посадке деревьев на территории в два гектара, выделенной Исполнительной властью Агстафинского района, было посажено 1000 деревьев хурмы, а на выделенных Исполнительной властью Товузского района двух гектарах – 1248 деревьев фундука.

Фруктовые сады были поделены между малоимущими семьями и семьями шехидов и переданы им в безвозмездное пользование. Таким образом, ухаживая за деревьями, эти семьи смогут собирать урожай и улучшить свое материальное благосостояние.

Посадка фруктовых деревьев для малообеспеченных семей в ноябре будет организована в Гахском, Сабирабадском, Бейлаганском, Лянкяранском и Агдашском районах, а в дальнейшем и в других районах страны.

На первоначальном этапе проекта планируется посадить около девяти тысяч деревьев фундука, граната, абрикосов, фейхоа, хурмы и других фруктовых деревьев.

Социально-экономическое значение проекта заключается в том, чтобы способствовать улучшению благосостояния населения, а также внести вклад в снижение зависимости страны от импорта сельскохозяйственной продукции.

Отметим, что пилотный проект по посадке плодовых деревьев стартовал в апреле 2017 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA, посла доброй воли ФАО Лейлы Алиевой.

Напомним, что в рамках проекта первые фруктовые сады были разбиты в Исмаиллинском, а затем в Шамкирском районах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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