Президент «APA Holding» выступила на конференции в Иране

2017-10-30 17:15 | www.apa.az | 5

Президент «APA Holding» Вюсаля Маиргызы выступила на конференции в Иранском Государственном университете телевидения, где приняли участие руководители СМИ.



Как сообщает тегеранское бюро АПА, В.Маиргызы для выступления на конференции была приглашена Министерством культуры и исламской ориентации Ирана.





Речь руководителя «APA Holding» касалась интернет медиа, социальных медиа, их возможностей, безопасности. По ее словам, интернет медиа, иными словами новые медиа, очень широкое понятие: «Любой распространяемый интерактивным или цифровым медиа продукт относится к новым медиа. Сюда входят и информационные сайты и создаваемые на последующих этапах социальные медиа».

В. Маиргызы сказала, что в настоящий момент в мире идет активный процесс развития цифровых технологий и информативно-коммуникативная глобализация. Она также дополнила, что неограниченный выход и доступ к новостям, возможность свободного обмена информацией сыграли важную роль в происходящих в последнее время в мире катаклизмах: «Наглядным примером этого является «Арабская весна». Мобилизационная роль соцмедиа сыграла серьезную роль и во время событий «Гези паркы» в Турции. Как самую негативную сторону новых медиа, соцсетей можно отметить значительное упрощение ведения террористической пропаганды. Интернет и соцмедиа превратились в эффективное средство для распространения террористическими организациями своих идей в мировом масштабе, привлечения сторонников, а также запугивания людей. Руководители соцсетей слишком поздно начали борьбу с террористической пропагандой. Возникает вопрос, насколько эффективна эта борьба. Мы также стали свидетелями того, что государства пытались по отдельности реагировать на такие негативные ситуации. В этих реакциях и подходах нет единого стандарта, методы стран разнятся. Некоторые государства видят путь предотвращения вредоносной пропаганды в ограничении функционирования в своих странах соцсетей, их временном или постоянном блокировании. А ряд стран, полностью или частично ограничив транснациональные социальных медиа, создают свои альтернативные социальные медиа и переориентировывают своих граждан на эти медиа. Однако любое вмешательство государства в деятельность социальных медиа также выносит на повестку дня и вопросы, связанные с нарушением свободы интернета и в целом свободы слова. В последние годы это стало одной из спорных тем в мире, потому что нелегко определить, что является нарушением свободы слова, а что нет. Нелегко очертить границы этой свободы и в интернете».



Говоря о ситуации со свободой социальных медиа в Азербайджане, Вюсаля Маиргызы подчеркнула, что в этой сфере в стране не существует ограничений.