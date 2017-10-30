ЕС: Открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс – большой шаг в системе транспортных узлов

2017-10-30 17:18 | www.apa.az | 5

Открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс – большой шаг в системе транспортных узлов, объединяющих Евросоюз, Турцию, Грузию, Азербайджан и Центральную Азию.

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении представительства Евросоюза в Азербайджане. В заявлении говорится, что Евросоюз приветствует открытие нового железнодорожного коридора, поскольку это приведет к новым инвестициям, усовершенствованию инфраструктуры и улучшению координирования логистики, созданию новых бизнес-возможностей и росту торговли.

«Этот шаг соответствует принципам Восточного партнерства и его стратегии по Центральной Азии. Евросоюз всегда приветствовал проекты, направленные на улучшение связей с соседними партнерскими странами. Данный проект, который улучшит транспортное сообщение между Турцией и Болгарией, Азербайджаном и Центральной Азией, обеспечит скоростное и надежное сухопутное транспортное соединение между Европой и Азией вдоль Шелкового пути. Мы поддерживаем и Южный газовый коридор, который обеспечит схожее соединение систем в энергетической сфере».