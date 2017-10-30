Эрдоган: Поезда будут ехать напрямую из Лондона в Пекин

2017-10-30 15:50 | www.oxu.az | 4

«Рад, что нахожусь вместе с вами по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на торжественной церемония сдачи в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Р.Т. Эрдоган заявил, что во благо стран предпринимаются новые шаги:

«Сдается в эксплуатацию новое звено Нового шелкового пути, основная часть транспортного коридора Восток-Запад. Из Лондона в Пекин будут напрямую ехать поезда. Наши азербайджанские друзья говорят, что лучше есть честно заработанную луковицу, чем даровой мед. Желаю, чтобы этот проект принес пользу всему региону и нашим народам».

По словам Эрдогана, древние государства региона вместе могут реализовать более крупные проекты:

«Одним из них является Южный газовый коридор. Еще раз поздравляю всех».

Н.О.

