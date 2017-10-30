Метеорологи в 2016 году зафиксировали рекордное содержание CO2 в атмосфере Земли

2017-10-30 17:15 | www.trend.az | 4

В 2016 году в атмосфере Земли было зафиксировано рекордно высокое содержание углекислого газа (CO2), говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), распространенном в понедельник, передает агентство Интерфакс.

Исследователи организации отметили, что это связано с человеческой деятельностью: содержание CO2 в земной атмосфере в 2016 году достигло самого высокого уровня за 800 тыс. лет.

Отмечается, что рост уровня CO2 в атмосфере в прошлом году происходил на 50% быстрее, чем за последние 10 лет.

"Это самый высокий рост показателей за 30 лет наблюдений", - сообщила глава программы наблюдений за атмосферой ВМО Оксана Тарасова британской корпорации "Би-би-си".

В докладе ВМО также отмечается, что быстрый рост содержания двуокиси углерода и других парниковых газов в атмосфере Земли может "привести к непредсказуемым изменениям в климатической системе", которые в свою очередь приведут к "серьезным экологическим и экономическим проблемам".

Так называемые парниковые газы образуют вокруг Земли слой, который мешает тепловому излучению покидать атмосферу планеты, создавая парниковый эффект и тем самым влияя на климат на планете.

В 2015 году в Париже было подготовлено соглашение по борьбе с изменениями климата, оно было заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России. Оно заменило Киотский протокол. Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Позже новый президент США Дональд Трамп принял решение о выводе страны из Парижского соглашения. Как напомнил после объявления об этом решении госдеп США со ссылкой на Трампа, Вашингтон готов обсудить возможности снова войти в соглашение, если для американской стороны будут созданы "благоприятные условия".

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