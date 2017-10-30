Спикер МИД Ирана: «Мы очень заинтересованы в том, чтобы Азербайджан и Армения сделали шаги в направлении мира и развития»

2017-10-30 17:19 | www.apa.az | 4

«Иран – первая страна-посредник между Азербайджаном и Арменией в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Достижение режима прекращения огня в разгар войны, во время кровавых событий было успехом».

Об этом заявил спикер МИД Ирана Бахрам Касеми, отвечая на вопрос АПА о возможной роли Ирана в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы два наших важных северных соседа отложили свои разногласия и предприняли позитивные шаги в направлении мира, стабильности и экономического развития», - сказал он.

Спикер также коснулся встречи президентов Ирана, Азербайджана и России, которая будет проведена в среду. Он напомнил, что трехсторонняя встреча в Тегеране по счету является вторым саммитом президентов: «На саммите будут обсуждены ситуация в регионе, а также различные вопросы по развитию связей и борьбе с терроризмом. Трехсторонняя встреча является благоприятной возможностью для обсуждения общих вопросов, относящихся ко всем трем странам, и достижения договоренности.

Бахрам Касеми подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Ираном находятся на высоком уровне: «Кавказский регион очень важен для нас. Наряду с Азербайджаном, у нас также хорошие отношения и с Арменией. Недавно премьер-министр Армении совершил визит в Тегеран. У нас также налажены хорошие отношения с Грузией. В целом, наши связи с кавказским регионом на хорошем уровне. Мы считаем важным обеспечение безопасности в этом регионе».