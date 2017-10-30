Парламент Каталонии распущен

2017-10-30 16:00 | www.oxu.az | 3

Глава парламента Каталонии Карме Форкадель фактически признала, что законодательное собрание автономии распущено, сообщает Оxu.Az со ссылкой на La Vanguardia.

Спикер каталонского парламента отменила намеченное на вторник заседание бюро руководителей парламентских фракций по причине того, что "палата распущена".

Это совещание обычно проходит каждый вторник, однако Форкадель, утверждает La Vanguardia, отменила его, "поскольку бюро больше не существует и распущено".

Никаких официальных заявлений по данной теме не было. При этом неясно, идет ли речь о роспуске парламента в соответствии с решением правительства Испании, или же собрание было распущено сторонниками независимости в рамках "учредительного процесса" по созданию в Каталонии независимой республики.

Н.Г.