Саргсян едет в Москву

2017-10-30 16:08 | www.oxu.az | 3

Президент Армении Серж Саргсян 15 ноября отправится в Россию с рабочим визитом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik, об этом на мультимедийной пресс-конференции сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян.

"Президент Армении примет участие в официальном открытии Дней культуры Армении в России. С коллегами из России мы работаем над повесткой визита и хронологией встреч", - сказал Тоганян.

Последний раз президент Армении Серж Саргсян был с рабочим визитом в России 11 октября.

Н.О.