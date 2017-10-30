Саргсян едет в Москву

2017-10-30 16:08 | www.oxu.az | 3
Президент Армении Серж Саргсян 15 ноября отправится в Россию с рабочим визитом.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik, об этом на мультимедийной пресс-конференции сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян.
"Президент Армении примет участие в официальном открытии Дней культуры Армении в России. С коллегами из России мы работаем над повесткой визита и хронологией встреч", - сказал Тоганян.
Последний раз президент Армении Серж Саргсян был с рабочим визитом в России 11 октября.
Н.О.