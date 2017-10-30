Вирус Коксаки почти не повлиял на турпоток в Турцию из РФ летом 2017 года

2017-10-30 17:23 | www.trend.az | 5

Эпидемиологическая ситуация в Турции летом 2017 года, связанная с вирусом Коксаки, которая широко освещалась российскими СМИ, практически не повлияла на туристический поток из России, заявил генеральный директор туристической компании Coral Travel Эрджюмент Юналан, передает РИА Новости.

"Нельзя сказать, что в этом году в Турции было больше заболевших из-за вируса Коксаки. Все было как обычно. Та информация по вирусу Коксаки, которая появилась в российских СМИ и была подтверждена Ростуризмом, практически никак не повлияла на спрос на отдых в Турции", — сказал он на пресс-конференции в рамках юбилейного мероприятия Starway Tourism Awards'17.

Юналан уточнил, что сразу после того, как Ростуризм выпустил предупреждение о вирусе Коксаки, было небольшое снижение спроса и некоторое количество отказов от поездки, но оно осталось практически незаметным в общем потоке.

"У нас в стране действуют специальные организации, которые постоянно контролируют санитарное состояние отелей. Контроль очень строгий, но и сами гостиницы следят за этим. Если на территории того или иного отеля выявляют случай инфекционного заболевания, то гостя стараются изолировать, выясняют места, где он мог получить инфекцию и обязательно проводят санитарную обработку мест общего пользования, например, бассейнов", — заверил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.