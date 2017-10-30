Рамиль Усубов: «В этом году наказан 341 сотрудник органов внутренних дел»

2017-10-30 17:36 | www.apa.az | 4

«В текущем году в связи с фактами нарушения прав человека и гражданских прав наказание понес 341 сотрудник органов внутренних дел: 20 человек уволены со службы, 38 человек освобождены от занимаемых должностей, в отношении 283 сотрудников применены дисциплинарные взыскания».

Как сообщает АПА, об этом сказал министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов. По его словам, обращения о нарушении прав человека и гражданских прав оперативно и объективно рассматриваются, после чего принимаются соответствующие меры.