Столкновения между турками и курдами в Бельгии

2017-10-30 16:22 | www.oxu.az | 5

Четыре человека получили ранения, около 40 были задержаны в ночь на понедельник в бельгийском Антверпене в ходе столкновений между этническими турками и курдами, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам сотрудника полиции, среди пострадавших есть полицейский. За нелегальное ношение огнестрельного оружия взяты под арест двое участников стычки.

Как сообщило агентство Belga, когда сотрудники полиции попытались навести порядок, участники столкновений отбивались от них деревянными битами и железными прутьями, а также бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью.

По данным агентства, стычки между турками и курдами в Антверпене начались в пятницу, после того как автобус с участниками кампании в поддержку освобождения из тюремного заключения в Турции лидера террористической РПК Абдуллы Оджалана случайно заехал в преимущественно населенный турками район Антверпена.

Н.Г.