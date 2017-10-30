Врачи успешно удалили зуб из носа китаянки – ФОТО

2017-10-30 16:30 | www.oxu.az | 5

Китаянка в течение многих лет жаловалась на заложенность и кровотечения из носа, считая, что у нее хронический ринит.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail, однако когда она все-таки решилась на серьезное обследование, то отоларингологи из государственной больницы провинции Хунань обнаружили у нее на рентгеновскому снимке в носу инородное тело.

Поначалу медики решили, что туда попал небольшой камень, и решили удалить его. Однако уже в ходе операции выяснилось, что в носу пациентки вырос зуб.

Врачи его успешно удалили, женщина чувствует себя хорошо. У нее прекратились кровотечения и исчезла заложенность носа.

Врач-стоматолог, комментируя эту историю, пояснил, что зубы, действительно, могут расти не только в ротовой полости, однако случаи их появления в носу крайне редки.

Н.О.