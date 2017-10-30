В Баку прошел показ мистического фильма "Ханнас" с сурдопереводом (ФОТО)

2017-10-30 17:25 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Киноцентр "Низами" вместе с Human Foundation Human Deaf Community провел показ фильма "Xənnas" ("Ханнас") с сурдопереводом для людей с нарушением речи и слуха, сообщили Trend Life в пресс-службе Киноцентра.

Вначале мероприятия организаторы проекта поприветствовали гостей показа и выразили благодарность всем, кто оказал содействие в этом благородном деле.

Затем на сцену были приглашены режиссер фильма Эльвин Абдулла, актеры Горгуд Джафар, Туркай Джафарли, Пярвин Абиева, Наргиз Алиева, Хикмет Рагимов, Зарина Гурбанова и Земфира Абдулсамедова, каждый из которых отметили, что испытывают очень теплые чувства от встречи с публикой.

После демонстрации кинокартины зрители пообщались с любимыми актерами и сделали множество фотографий на память.

Напомним, что в рамках совместного проекта Киноцентра "Низами" и Human Foundation Human Deaf Community фильм "Ханнас" стал это третей кинолентой, представленной на языке жестов и продемонстрированный в Киноцентре.

Cюжет фильма "Xənnas": На протяжении долгого времени Илькин видит один и тот же страшный сон. Илькин узнает о проклятом доме, где в советские годы его дедом было совершено множество убийств. Он решает узнать правду и снять родовое проклятие, однако подвергает друзей смертельной опасности…

Название фильма взято из 114 суры Корана Ан-Нас. Сура названа последним словом первого аята и призывает обращаться за защитой к Аллаху и не поддаваться искушению сатаны, людей и джиннов. В суре так же говорится о том, что отличительной чертой сатаны является бегство (сокрытие) при упоминании Имени Всевышнего.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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