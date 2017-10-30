В UNEC начинает деятельность Центр поддержки внешней торговли

2017-10-30 17:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В UNEC создан Центр поддержки внешней торговли.

Как говорится в сообщении Азербайджанского экономического университета, распространенном в понедельник, центр с целью обеспечения экономического роста путем развития экономически направленных структур окажет поддержку предпринимателям и экспортерам, а также даст советы в вопросах экспорта.

Государственные органы, научные и образовательные структуры будут взаимодействовать с корпоративными секторами, в центре будет создана информационная база по инвестиционным и экспортным возможностям, оказана поддержка в выборе внешних рынков соответственно продукции экспортеров страны и в проведении переговоров с потенциальными клиентами.

Предприниматели смогут получить в центре информацию о процедурах импорта, правилах таможни и сертификации. Центр проведет исследования в сфере внешнеторговой деятельности, даст предложения предпринимателям, а также предоставит им необходимую экономическую и правовую информацию. Также примет участие в подготовке предложений в связи с законодательными актами в сфере экспортного контроля и регулирования внешнеторговой деятельности. В целях оказания поддержки экспортерам страны и поощрения экспорта ненефтяной продукции Центр будет предоставлять им информацию о правилах международной торговли, оказывать маркетинговую поддержку и проводить тренинги.

В полномочия Центра поддержки внешней торговли также входит, на основе проведенного анализа конъюнктуры мировых рынков товаров и услуг, а также международных отчетов в связи с вопросами внешней торговли, выдвижение предложений в направлении совершенствования деятельности и внешней торговли, информирование экспортеров страны о международных выставках и мероприятиях.

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