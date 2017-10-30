Суд вынес решение направить президенту представление о лишении Акифа Човдарова звания генерала

2017-10-30 17:56 | www.apa.az | 5

Президенту страны будет направлено представление о лишении звания генерала находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова.

Как сообщает АПА, в ходе сегодняшнего процесса в Сабунчинском районном суде под председательством судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова было принято специальное решение.

Отметим, решением суда Акиф Човдаров был лишен свободы сроком на 12 лет.

Приговором суда бывший сотрудник Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, полковник Салим Мамедов лишен свободы на 11, бывший начальник управления министерства, майор Акиф Алиев – на 5, бывший заведующий отделом МНБ Орхан Османов – на 4 года.