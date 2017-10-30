Пучдемон может находиться в Брюсселе

2017-10-30 18:05 | www.apa.az | 4

Отстраненный от должности глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон может находиться в Брюсселе.



Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», в понедельник утром Пучдемон опубликовал в социальной сети «Instagram» фотографию, на которой запечатлен вид из окна кабинета — кусок неба и фрагмент крыши здания женералитета. «Добрый день», — подписана фотография. В пресс-службе женералитета не смогли ответить, была ли сделана эта фотография в понедельник и находится ли Пучдемон в здании. Подписчики бывшего главы женералитета гадают, пришел ли он на работу. Интрига о том, придет ли Пучдемон в здание правительства в понедельник, держалась с пятницы, когда члены женералитета Каталонии были отправлены в отставку.



Напомним, генеральная прокуратура Испании подала в понедельник судебные иски против бывшего руководства Каталонии, они обвиняются в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств.

Госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен накануне не исключил возможность предоставления страной политического убежища отстраненному от должности главы правительства Каталонии Карлесу Пучдемону и отметил, что в этом случае Испании будет трудно добиться его экстрадиции. «Решение должен будет принимать судья, пройдет процедура предоставления убежища. Если он получит убежище, его будет трудно экстрадировать в Испанию. Закон препятствует этому», — сказал в эфире фламандского телеканала VRT Франкен, представляющий правую партию «Новый фламандский альянс» (N-VA).

После этого премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что возможный запрос со стороны Пучдемона на предоставление убежища «абсолютно не входит в повестку дня», и призвал Франкена «не подливать масло в огонь».



В свою очередь в Мадриде надеются, что выборы в Каталонии восстановят правовое государство

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис рассчитывает, что досрочные парламентские выборы в Каталонии позволят «восстановить правовое государство».

По его словам, результаты последних социологических опросов показывают снижение поддержки среди населения инициативы отделения Каталонии от Испании. Дастис отметил, что выборы были назначены для того, чтобы население региона имело возможность «высказаться в совершенно законных рамках».

«Надеемся, и мы в это верим, что после выборов Каталония останется тем обществом, которым оно было — открытым, интегрированным, где никого не исключают из общества по вопросу языка или способа мышления… Надеемся, что посредством этих выборов мы сможем восстановить правовое государство, законность в Каталонии», - сказал Дастис на брифинге по итогам встречи со своим украинским коллегой в Киеве.

Отметим, каталонский парламент, распущенный испанским правительством, признал это решение и прекратил работу до проведения досрочных выборов, заявили РИА Новости в пресс-службе законодательного органа.

Назначенное на вторник заседание президиума парламента отменено.

Партия «Левые республиканцы Каталонии», голосовавшая за резолюцию о независимости региона, заявила, что у премьера Мариано Рахоя не было «полномочий» для созыва досрочных выборов. При этом партия намерена участвовать в выборах, чтобы «превратить их в возможность».

Сегодня утром спикер парламента Карме Форкадель — одна из самых рьяных сторонниц провозглашения независимости, появилась в здании. Она официально сохраняет свою должность до проведения досрочного голосования 21 декабря.

Напомним, Сенат Испании 27 октября утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой сообщил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. Пучдемон 28 октября заявил, что не признает решения испанских властей.