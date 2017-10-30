В Баку задержали автоугонщиков

2017-10-30 16:50 | www.oxu.az | 5

Задержаны угнавшие автомобиль жителя Баку.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве внутренних дел, 29 октября около 7 часов вечера на улице Г.Сеидзаде был угнан автомобиль Daewoo, принадлежавший жителю Баку Ниджату Зейналову.

Сотрудники службы «Безопасный город» МВД в тот же день около 8 часов вечера обнаружили данный автомобиль в движении на территории Гарадагского района.

В результате принятых мер автомобиль был задержан, водитель – житель Джалилабадского района Субхан Нифтуллаев – передан сотрудникам 19-го отделения полиции Управления полиции Насиминского района.

Похожий случай произошел 26 октября в поселке Мардакян Хазарского района. Был угнан автомобиль ВАЗ-2107, принадлежавший Тофигу Гусейнову.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников службы «Безопасный город» и 1-го отделения полиции Управления полиции Хазарского района был задержан подозреваемый в угоне автомобиля ранее судимый житель Балакенского района Эльшад Ляляев.

Автомобиль был обнаружен в разобранном состоянии во дворе жителя Сальянского района Хидаята Садыгова.

A.M.

