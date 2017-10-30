Акиф Човдаров приговорен к 12 годам лишения свободы (версия 2)

2017-10-30 17:34 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Бывший начальник главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта расформированного министерства национальной безопасности Азербайджана Акиф Човдаров приговорен к 12 годам лишения свободы.

Приговор был вынесен решением Сабунчинского районного суда Баку на прошедшем в понедельник под председательством судьи Габиба Гасанова закрытом заседании.

Решением суда бывший начальник главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта расформированного министерства национальной безопасности Азербайджана Акиф Човдаров приговорен к 12 годам лишения свободы. Его подчиненные - Салим Мамедов приговорен к 11, Акиф Алиев и Орхан Османов – к пяти годам лишения свободы каждый.

Отметим, что ранее государственный обвинитель просил для Акифа Човдарова 15 лет, для троих его подчиненных Салима Мамедова - 12 лет, Орхана Османова и Акифа Алиева – по девять лет каждому.

Акиф Човдаров был арестован в ноябре 2015 года. Човдарову предъявлены обвинения по статьям 145.3 (незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в крупном размере), 181.3.1, 181.3.2 (разбой, совершенный организованной группой в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в крупном размере), 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия), 302.1, 302.2 (нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере и с применением угроз), 313 (служебный подлог), 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, с применением оружия и повлекшие тяжкие последствия), бывшему начальнику 1-го управления данного главного управления Салиму Мамедову – по статьям 145.3, 179.3.1, 179.3.2, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.1, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 313, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3, бывшему начальнику 2-го управления Акифу Алиеву – по статьям 145.3, 179.3.1, 179.3.2, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 313, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3, начальнику 1-го отдела 3-го управления Орхану Османову – по статьям 145.3, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 УК АР.

По делу проходят более 60 пострадавших и более 320 свидетелей. Для возмещения ущерба, нанесенного пострадавшим лицам, наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых в размере 33 миллиона 466 тысяч манатов, в том числе на торговые и служебные объекты, теплицы, рыбные хозяйства и др. на сумму восемь миллионов 967 тысяч манатов, земельные участки, личные дома, квартиры, транспортные средства на сумму 24 миллиона 445 тысяч манатов и ювелирные изделия на сумму 37 тысяч манатов.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев)

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