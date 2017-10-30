В Баку восстановлен автобусный маршрут №170

2017-10-30 17:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Баку восстановлен автобусный маршрут №170, сообщили в понедельник в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Маршрут восстановлен в связи с многочисленными обращениями жителей.

Маршрутная линия соединяет станцию метро «Мемар Аджеми» с селом Бинагади, проходя через Бакинский международный автовокзальный комплекс, круг Сулутепе и центр поселка Бинагади.

Согласно требованиям БТА на данной линии обеспечена работа технически исправных и соответствующих требуемым стандартам автобусов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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