Руководителю предвыборного штаба Трампа будет предъявлено официальное обвинение - ОБНОВЛЕНО

2017-10-30 18:10 | www.apa.az | 3

В отношении экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его бывшего делового партнера Рика Гейтса выдвинуты обвинения по 12 статьям в рамках расследования специального прокурора Роберта Мюллера.

Как сообщает АПА, Роберт Мюллер рассказал о контексте обвинения. П.Манафорта и Р.Гейтса обвинили в отмывании денег, а также в лоббировании интересов иностранного государств. Согласно заявлению, Манафорт и его деловой партнер работали на партию регионов на Украине в 2006-2015 годах, при этом заработанные деньги отмывали через американские и иностранные корпорации.

Манафорт обвиняется в отмывании 18 млн. долларов США, а всего через оффшорные счета прошло до 75 млн. долларов, говорится в документе.

Кроме того Манафорт и Гейтс скрывали от властей США лоббистскую работу. В документе поясняется, что экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа продвигал интересы Украины по указанию экс-президента Украины Виктора Януковича.

Лоббистская деятельность касалась санкций в отношении Украины, выборов и так называемого «дела Юлии Тимошенко».

Отметим, Роберт Мюллер возглавил следствие о российском вмешательстве, возможных связях избирательного штаба Дональда Трампа с Москвой и использовании президентом США служебного положения в мае этого года. Согласно правилам, спецпрокурор не обязан отчитываться о ходе расследования, но должен сообщить заместителю Генерального прокурора США Роду Розенстину о любых обвинениях, которые будут переданы на рассмотрение Большого жюри.

Днем в пятницу американские СМИ сообщили, что следователи из группы Роберта Мюллера прошли в здание федерального суда в Вашингтоне, проследовав в зал заседаний, где члены Большого жюри присяжных выслушивают показания свидетелей.

***

17:35

В рамках расследования специального прокурора Роберта Мюллера по поводу связей предвыборного штаба Трампа с Россией и вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года начато предъявление официальных обвинений.

Как сообщает АПА со ссылкой на The New York Times, первого руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта пригласили в ФБР.

Сообщается, что ему будет объявлено обвинение. П.Манафорт со своим адвокатом уже отправился в офис ФБР в Вашингтоне.

По делу также проходит бывший деловой партнер П.Манафорта Рик Гейтс. Ему тоже будут предъявлены обвинения.