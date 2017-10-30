Армянские военнослужащие убивают друг друга

2017-10-30 16:57 | www.oxu.az | 4

В армянской армии на оккупированных азербайджанских землях сильно увеличилось количество членовредительства и самоубийств военнослужащих с целью избежать службы, не выдержав плачевных условий.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, несколько дней назад военнослужащий Рафаэль Хакопян изрезал руку режущим предметом с целью самоубийства.

Служащий в жилом пункте Драхтик Гадрутского района солдат Сосо Давитян сильно повредил свои руки. Оба военнослужащих были госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое.

Еще одна попытка суицида совершена военнослужащим Арамом Геворкяном. Остающийся долгое время на боевой позиции бессменно А.Геворкян пытался нанести себе увечье огнестрельным оружием. В отношении военнослужащего возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Вместе с тем, из-за нехватки личного состава для назначения на дежурство на боевой позиции, он вновь был выставлен на позицию на передовой.

В последнем инциденте солдат Карен Аветисян, не выдержав тяжелых условий службы, был вынужден наложить на себя руки.

Увеличение за короткий срок смертельных случаев в армянской армии наряду с резким недовольством родителей солдат, создает в целом в армянском обществе основание для роста недовольства и недоверия.

A.M.

