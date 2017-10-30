МИД Ирана: Мы хотим, чтобы Азербайджан и Армения сделали шаг в сторону мира

2017-10-30 17:05 | www.oxu.az | 6

«Иран – первая страна-посредник между Азербайджаном и Ираном в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. В разгар войны, во время кровавых событий добиться режима прекращения огня было успехом».

Как передает Oxu.Az, об этом сказал спикер МИД Ирана Бахрам Гасими, комментируя возможную роль Ирана в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

«Мы очень заинтересованы в том, что оба важных северных соседа, оставив в стороне разногласия, сделали важные шаги в направлении мира, стабильности и экономического развития», - сказал он.

Н.О.

