Севда Яхъяева посвятила клип Всемирному дню городов (ВИДЕО, ФОТО)

2017-10-30 17:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская певица Севда Яхъяева посвятила новый клип “Sən ola-ola” (Когда ты есть) Всемирному дню городов, сообщает Trend Life. Композиция написана на слова нашей соотечественницы из Германии Нуриды Атеши и музыку народного артиста Фаига Суджаддинова. Режиссер работы – Рза Аскеров, аранжировка песни – Рашад Багиров, продюсер – Пярвиз Аскеров, стилист – визажист – Сабина Иманова.

На первый взгляд может показаться, что лирическая композиция повествует о любви. Но это чувство бывает разным - не только к близкому сердцу человеку, но и родному городу.

"Баку - самый лучший и прекрасный город на Земле. Говорю об этом не только потому, что здесь живу – в этом городе своя аура, по-особенному добрая и притягивающая своей историей и архитектурой, современностью и традициями, улицами и парками, всем тем, что воплощается в музыке и поэзии", - отметила Севда Яхъяева.

Ежегодно 31 октября, начиная с 2014 года, отмечается Всемирный день городов (World Cities Day), который был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2013 года с целью привлечения внимания широкой международной общественности к проблемам мировой урбанизации. Надо сказать, этот международный праздник посвящён одному из величайших и самых сложных творений человечества. Ведь не секрет, что социально-экономическое развитие любого города зависит от его урбанизации: насколько комфортно в нём жить людям с точки зрения безопасности, экологии, развитой инфраструктуры, качества предоставляемых услуг и т.д. Общей темой проведения Всемирного дня городов служит девиз: «Лучше город – лучше жизнь». Мероприятия, проводимые в этот день, посвящены лучшему опыту городского развития или отдельным проблемам, которые связанны с урбанизацией.

(Автор: Вугар Иманов.Фото: Рамин Асланов)

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