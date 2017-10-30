Очередей из грузовых машин на кыргызско-китайской границе нет - погранслужба КР

2017-10-30 17:56 | www.trend.az | 3

На кыргызско-китайской границе очередей из грузовых автомашин нет, сообщили в Государственной пограничной службы Кыргызстана, добавив, что информация, опубликованная на сайтах информагентств о том, что «очереди из грузовых автомашин на границе с Китаем достигают 10 км», не соответствует действительности, передает КНИА «Кабар».

Скопления грузовых авто в количестве до 20 единиц в пунктах пропуска «Иркештам» и «Торугарт» было зафиксировано 29 октября. Данные транспортные средства прибыли в выходной день для того, чтобы пересечь госграницу ранним утром понедельника.

30 октября начиная с 08:00 до 11:00 автомашины пересекли госграницу. Скопления автотранспорта в пунктах пропусках не наблюдается.

Контрольно-пропускной пункт «Иркештам» и «Торугарт» работают в штатном режиме: с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, суббота, воскресенье – выходные.

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