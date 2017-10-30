Официальная информация об аресте Фадаи Лачын – ОБНОВЛЕНО

2017-10-30 17:10 | www.oxu.az | 4

Официально подтверждена информация об аресте певицы Фадаи Лачын по обвинению в содействии побегу заключенных.

Как передает Oxu.Az, глава пресс-службы прокуратуры Эльдар Султанов сообщил Trend, что Фадая Мамедова была привлечена в качестве обвиняемой по делу о побеге заключенных 23 октября. Решением Насиминского районного суда в ее отношении была принята мера пресечения в виде ареста.

Э.Султанов заявил, что в связи с вопросом будет дана дополнительная официальная информация.

16:15

Появилась новость об аресте певицы Фадаи Лачын.

Как передает Oxu.Az, в интервью Yenicag.az сестра певицы Илаха Фада опровергла эту новость.

«Это ложная новость. Фадая сейчас в Хачмазе. Матери стало плохо, когда она услышала эту новость, мы отвезли ее к врачу. Если с моей матерью что-нибудь будет, мы подадим в суд на того, кто дал эту новость», - сказала она.

Отметим, что об аресте певицы сообщил АПА.

15:32

Арестована азербайджанская певица.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Фадая Мамедова (Фадая Лачын) обвиняется в пособничестве заключенным, сбежавшим 23 октября из поезда Баку-Астара-Баку.

Ф.Лачын была привлечена по данному делу в качестве обвиняемой. Решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

А.С.

