Названы причины приостановки трансляции телеканала İnterAz через «Азеркосмос»

2017-10-30 17:17 | www.oxu.az | 4

ОАО «Азеркосмос» выразило отношение к приостановке трансляции телеканала İnterAz через спутник «Азерспейс-1».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, телеканал не выполнил обязательства, взятые на себя в соответствии с договором, подписанным с «Азеркосмос».

В связи с этим вещание телеканала через спутник «Азерспейс-1» было приостановлено.

Отметим, İnterAz не транслируется с прошлой недели. Как объяснили в пресс-службе телеканала, это связано с техническими проблемами.

Напомним, головной офис телеканала İnterAz, вещающий на русском и азербайджанском языках, находится в Москве. İnterAz транслируется посредством спутника «Азерспейс-1».

Н.О.

