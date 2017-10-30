Азербайджан развивает экономику, а Армения продолжает «культивировать геноцид»

2017-10-30 18:13 | www.trend.az | 4

Руфиз Хафизоглу

Сегодня в Баку состоялось открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с участием президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также других официальных лиц, которые приехали на открытие БТК.

Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которая является одним из важных транспортных коридоров в регионе, еще раз доказывает мощь и потенциал Азербайджана.

Азербайджан сегодня является лидирующей страной на Южном Кавказе, а также играет важную роль в мировой энергетической политике.

Когда в 2004 году Азербайджан , Турция и Грузия предложили построить железную дорогу БТК, которая соединит Европу и Азию, ряд стран не верил в возможность реализации этого проекта.

Но благодаря четкому видению Азербайджана,Турции и Грузии уже в 2008 году началась реализация данного проекта.

БТК является наглядным примером того, как такие страны, как Азербайджан, Грузия и Турция, в отличие от Армении, могут использовать свой потенциал для развития региона.

Союзничество Турции и Азербайджана не направлена против кого-либо.

В последнее время в армянском обществе обсуждается вопрос об использовании Арменией железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Официальный представитель министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя эту информацию, сказал ранее, что Азербайджан неоднократно заявлял, что после того, как Армения выведет свои войска с оккупированных азербайджанских территорий, она сможет воспользоваться возможностями региональной интеграции.

В то время как Азербайджан благодаря своей экономической политике развивается и усиливается, Армения никак не может избавиться от своей агрессивной политики, которая направлена против соседей.

Оккупационная политика Еревана в большой степени оборачивается и против самой Армении, которая сегодня полностью изолирована от всех важных проектов в регионе.

Максимум, на что способны власти Армении, которые являются заложниками своей мечты, это искажать исторические факты и тем самым продолжать строить свою экономику на «культивировании геноцида».

Руфиз Хафизоглу, глава Арабской службы новостей Trend

Твиттер: @rhafizoglu

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