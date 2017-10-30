Президент Ильхам Алиев: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс становится важной частью транспортной карты Евразии (версия 6)

2017-10-30 18:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс становится важной частью транспортной карты Евразии. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в понедельник на официальной церемонии открытия железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс.

"На сегодняшнее торжественное мероприятие прибыли гости из братских, дружественных стран. Я сегодня особо приветствую Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьеров Грузии, Узбекистана, Казахстана, министров Таджикистана, Туркменистана, и выражаю им глубокую признательность за участие в этой церемонии. Дорогие гости! Ваше участие сегодня в этом мероприятии еще раз наглядно показывает важность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс - исторический проект стратегического значения. Протяженность этой дороги составляет примерно 850 километров, 504 из которых проходят через территорию Азербайджана", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс - самый короткий и надежный путь, соединяющий Европу с Азией. "Посредством этой дороги на первом этапе планируется перевозка пяти миллионов тонн, на последующем этапе – 17 миллионов тонн, и далее - еще большего объема грузов. Одним словом, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс становится важной частью транспортной карты Евразии", - подчеркнул глава государства.

По его словам, в результате деятельности этой железной дороги, товарооборот, взаимное инвестирование между странами, расположенными вдоль дороги, возрастут, сотрудничество между странами, использующими эту дорогу, углубится, эта дорога будет служить стабильности, безопасности.

"Уверен, что при использовании этой дороги большой размах обретет и развитие туризма, увеличится число туристов. Естественно, что успешная работа железной дороги Баку-Тбилиси-Карс повысит геополитическую значимость наших стран и создаст для нас дополнительные возможности. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет иметь очень большое значение для развития бизнеса, взаимовыгодного сотрудничества. Соглашение о строительстве железной дороги Баку-Тбилиси-Карс было подписано в Грузии, затем в Турции была проведена церемония закладки, и, наконец, в Азербайджане мы отмечаем открытие этой дороги", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что строительство этой дороги – результат дружбы, братства между Азербайджаном, Грузией и Турцией.

"Три государства успешно сотрудничают во всех сферах, поддерживают друг друга, наши страны, народы реализуют важные для мира проекты. Баку-Тбилиси-Карс – проект, который занимает свое достойное место среди этих проектов", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства добавил, что до этого они вместе отметили открытие нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, который имеет большое историческое значение.

"Я помню ту торжественную церемонию в городе Джейхан. В 2006 году мы вместе с моим дорогим братом Реджепом Тайипом Эрдоганом открывали трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Этот трубопровод - большой инфраструктурный проект, соединяющий Каспийское и Средиземное моря, и сегодня по этому трубопроводу, а также с восточной части Каспия транспортируется нефть. То есть наши страны обеспечивают транзитные возможности и для других государств. Через год после этого, в 2007 году, вновь благодаря сотрудничеству между Азербайджаном, Грузией и Турцией был построен трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. Этот проект также обеспечивает энергетическую безопасность и Азербайджана, и Грузии, и Турции и уже десять лет, как успешно функционирует", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что три страны также соединили свои электролинии и сегодня сотрудничество в этой сфере успешно развивается.

"Естественно, что "Южный газовый коридор", являющийся проектом мирового масштаба, самым большим инфраструктурным проектом Европы, создается именно благодаря совместной деятельности Азербайджана, Грузии и Турции, а также других стран. Реализация этого проекта идет успешно. Как известно, "Южный газовый коридор" состоит из четырех частей. "Шах Дениз -2" – выполнено 98 процентов работ. Южнокавказский трубопровод - газопровод, соединяющий Азербайджан и Грузию. Там уровень реализации 99 процентов. Реализация проекта TANAP, составляющего основную часть "Южного газового коридора", на уровне 84 процентов. Реализация проекта TAP близка примерно к 60 процентам. То есть железная дорога Баку-Тбилиси-Карс создана на основе ранее реализованных проектов. Естественно, если в предыдущий период мы бы не реализовали эти грандиозные, крупномасштабные проекты в нефтегазовой сфере, сегодня мы могли бы только говорить о Баку-Тбилиси-Карс. Должен также отметить, что многие, в частности некоторые зарубежные круги, не верили в строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Считали, что это невозможно реализовать и отсутствие необходимых для этого технических возможностей и финансовых средств не позволит реализовать этот проект. Однако три страны показали и доказали, что это возможно. При наличии нашей сильной воли, взаимной поддержки, доверия друг к другу можно выполнить любую работу. Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс является тому наглядным примером. Я уверен, что страны, вносящие наибольший вклад в региональное сотрудничество - Азербайджан, Грузия и Турция, и впредь будут поддерживать друг друга", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что такие грандиозные проекты, как Баку-Тбилиси-Карс, еще больше укрепляют единство, дружбу между странами.

"Центральная Азия, Казахстан проявляют большой интерес к этому проекту железной дороги. Участие в этой церемонии прибывших из Центральной Азии и Казахстана делегаций, высокопоставленных лиц наглядно свидетельствует об этом. Мы уверены, что появятся дополнительные возможности для транспортировки грузов. Также посредством этой дороги будут крепнуть традиционные дружественные связи наших стран со странами Центральной Азии", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, эта дорога имеет большое значение для Европы.

"Азербайджан уже провел соответствующие переговоры с несколькими европейскими странами. Страны Европы также проявляют очень большой интерес к строительству этой дороги. Должен также отметить, что в то же время Азербайджан предпринимает важные шаги для создания транспортного коридора "Север-Юг". Все работы по железнодорожному проекту "Север-Юг" на территории Азербайджана завершены, то есть вся инфраструктура готова", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что в то же время Азербайджан демонстрирует свои технические и финансовые возможности по созданию инфраструктуры в других странах.

«Сейчас мы работаем над интеграцией транспортных коридоров Баку-Тбилиси-Карс и Север-Юг. Я считаю, что это вполне возможно, и уверен, что в будущем энерготранспортные пути Север-Запад и Юг-Запад будут сданы в эксплуатацию. Два этих грандиозных проекта объединят многие большие страны. Баку-Тбилиси-Карс означает восстановление части исторического Шелкового пути. Ее смогут использовать Китай, Казахстан, Центральная Азия, Азербайджан, Грузия, Турция и страны Европы. Транспортный коридор Север-Юг объединит Индию, Пакистан, Иран, Азербайджан, Россию и страны Европы», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, Азербайджан является активным участником обоих проектов и страной, которая вкладывает свои финансовые ресурсы.

«В целом могу сказать, что Азербайджан придает очень большое значение транспортному сектору, вложены большие инвестиции. С 2004 года по сегодняшний день в Азербайджане были построены 11 тысяч километров автомобильных дорог, сданы в эксплуатацию шесть международных аэропортов. Сегодня у Азербайджана имеется очень большой парк грузовых самолетов. В Азербайджане есть около 20 крупных грузовых самолетов. У Азербайджана самый большой морской флот на Каспии. Флот из 270 кораблей играет особую роль в организации грузоперевозок на Каспии. Несколько лет назад в Азербайджане был построен большой судостроительный завод, который производит все виды судов. В связи с ожидаемым в будущем ростом грузоперевозок на Каспии этот завод будет выполнять еще больший объем работ. Конечно же, важной частью нашей транспортной инфраструктуры является Международный морской торговый порт Алят, в котором мы сегодня находимся. Строительство этого порта идет успешно. Порт уже функционирует. Но первую фазу порта планируется сдать в эксплуатацию в середине следующего года. После этого ежегодно через этот порт будут проходить 15 миллионов тонн грузов и 100 тысяч контейнеров. А в результате завершения второго этапа возможности порта Алят будут равняться 25 миллионам тонн грузов и миллиону контейнеров. То есть вложенные в последние годы в транспортный сектор инвестиции уже привели к созданию очень сильной инфраструктуры, которая имеет большое значение как для нашей страны, так и для региона и мира», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана еще раз отметил, что Баку-Тбилиси-Карс – исторический, глобальный проект.

«Этот проект еще больше сблизит страны. Этот проект сыграет свою роль в деле обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Этот проект расширит наши экономические возможности, и мы будем получать большие средства. Реализация этого проекта стала возможной только благодаря совместным усилиям Азербайджана, Грузии и Турции. Мы ниоткуда не получали никакой помощи, не брали кредитов, мы построили этот путь за счет внутренних возможностей и сегодня сдаем в эксплуатацию. Дорогие друзья, хочу еще раз поздравить вас по случаю этого замечательного исторического события. Уверен, что дорога Баку-Тбилиси-Карс всегда будет открыта», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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