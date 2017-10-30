В Армении напавший на детский сад мужчина удерживает в заложниках ребенка

2017-10-30 18:26 | www.trend.az | 4

Мужчина с ножом напал на сотрудников детского сада "Манушак" в армянском Армавире, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

Об инциденте правоохранителям рассказал сотрудник дошкольного учреждения.

По его словам, нападавший в данный момент находится в здании детского сада. "На месте работают сотрудники правоохранительных органов", - сказал Джаноян, добавив, что пока сообщить больше ничего не может.

Как сообщил на своем сайте журналист Гагик Шамшян, мужчина взял в заложники персонал детского сада и детей.

Позднее в СМИ появилась информация, что напавший удерживает в заложниках одного ребенка, остальные освобождены.

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