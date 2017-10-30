Акифу Човдарову вынесли приговор

2017-10-30 17:28 | www.oxu.az | 4

Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда началось судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на Report.

Бывший начальник Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности Азербайджана, генерал-майор Акиф Човдаров приговорен к 12 годам лишения свободы.

Э.Ш.

