В Москве таксист-армянин ограбил пассажирку

2017-10-30 17:36 | www.oxu.az | 3

В Москве задержан таксист-нелегал – гражданин Армении по подозрению в избиении и краже смартфона пассажирки, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В полицию поступила информация от девушки, которая работает директором турфирмы. Она рассказала, что таксист избил ее и украл у нее телефон Iphone 6S. Материальный ущерб оценен в 65000 рублей", - сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, подозреваемый в ограблении гражданин Армении был задержан вскоре по совершении преступления. Помимо смартфона пострадавшей, у задержанного было обнаружено еще два телефона.

Н.Г.