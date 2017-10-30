Певица Фадая Лачын арестована за организацию побега заключенных - Генпрокуратура

2017-10-30 18:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Певица Фадая Мамедова (Лачын) арестована по обвинению в организации побега заключенных, сбежавших 23 октября с поезда Баку - Астара – Баку, сообщил в понедельник Trend глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов.

По его словам, Фадая Мамедова привлечена в качестве обвиняемого лица по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры по факту побега заключенных в Баку 23 октября. Решением Насиминского районного суда в ее отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее Генпрокуратура и минюст распространили совместное сообщение о том, что 23 октября Этибар Алекпер оглу Мамедов и Али Расим оглу Агами, арестованные по обвинению в особо тяжких преступлениях, в ходе этапирования в Баку в вагоне спецназначения Баку-Астара-Баку в сопровождении железнодорожного караула сбежали на территории поселка Баладжары.

По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, то есть умышленное, вопреки интересам службы, использование должностным лицом своих служебных полномочий по мотиву корыстной или иной личной заинтересованности, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, повлекшее тяжкие последствия), создана следственная группа, проведены безотлагательные следственные действия.

В результате комплексных оперативно-розыскных мер, проведенных Пенитенциарной службой минюста, 26 октября сбежавший из-под ареста Али Агами был арестован и помещен в следственный изолятор.

Продолжаются необходимые мероприятия по поимке другого обвиняемого Этибара Мамедова.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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