Азербайджанские художники встретятся с коллегами в Турции

2017-10-30 18:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские мастера кисти примут участие в Международной встрече художников в городе Мерсин (Турция), сообщил Trend Life художник Ильгар Акперов.

Международная встреча художников пройдет 5-12 ноября. В ней примут участие художники из 25 стран.

На мероприятии нашу страну представят председатель Союза художников Нахчыванской Автономной Республики, заслуженный художник Ульвия Гамзаева, член Союза художников Азербайджана, председатель Международной ассоциации "Uluslararası Sanatkarlar ve Sanatçılar Derneği" в Азербайджане Ильгар Акперов и член Союза художников Вахид Новрузов.

В ходе мероприятия мастера создадут художественные произведения, которые будут представлены на итоговой выставке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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