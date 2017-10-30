Пучдемон может находиться в Брюсселе

2017-10-30 17:44 | www.oxu.az | 3

Отстраненный от должности глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон может находиться в Брюсселе, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник утром Пучдемон опубликовал в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлен вид из окна кабинета — кусок неба и фрагмент крыши здания женералитета. "Добрый день", - подписана фотография.

В пресс-службе женералитета не смогли ответить была ли сделана эта фотография в понедельник и находится ли Пучдемон в здании.

Подписчики бывшего главы женералитета гадают, пришел ли он на работу.

Интрига о том, придет ли Пучдемон в здание правительства в понедельник, держалась с пятницы, когда члены женералитета Каталонии были отправлены в отставку.

Н.Г.