Проблема с балконами в Баку – ФОТО

2017-10-30 17:48 | www.oxu.az | 4

В Хатаинском районе Баку балконы зданий находятся в аварийном состоянии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, балконы здания по улице Иззет Оруджевой, 22 создают опасность для пешеходов.

Так, железные и деревянные конструкции балконов изжили срок годности и находятся в аварийном состоянии. То есть, деревянные доски и куски железа в любой момент могут упасть на пешеходов и нанести им увечья.

Как сообщил Report заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов, будет проведен осмотр данной территории и будут приняты соответствующие меры:

«Проблемы с балконами будут устранены».

Э.А.

