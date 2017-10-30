Памяти народного артиста Азербайджана Эльданиза Зейналова (ФОТО)

2017-10-30 18:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце культуры Мардакяны прошел вечер памяти известного актера, народного артиста Азербайджана Эльданиза Зейналова, организованный Главным управлением культуры и туризма Азербайджана, сообщает Trend Life.

На вечере, посвященном 80-летию артиста, приняли участие деятели культуры и искусства, представители творческой молодежи. В фойе была представлена фотовыставка о жизни и деятельности артиста. Выступившие народный артист, режиссер Рамиз Гасаноглу, заслуженный деятель искусств Магеррам Бабазаде, профессор Азербайджанского университета языков Герай Юсифов, председатель Совета старейшин Хазарского района, историк-этнограф Тевеккуль Селимов, заместитель председателя Главного управления Гюльнара Селимова рассказали о творческом пути актера, вкладе в национальное искусство, поделились воспоминаниями о нем. Было отмечено, что Эльданиз Зейналов оставил глубокий след в истории азербайджанского кинематографа, создав галерею интересных и ярких образов. Ему мастерски удавалось воплощать самые разные образы. Фильмы с его участием зрители пересматривают снова и снова, каждый раз восхищаясь его актерской игрой. Сын актера Эльбрус Зейналов поделился воспоминаниями об отце, выразил признательность организаторам вечера.

Ведущим вечера был Кямран Исрафилов. Гостям были представлены фрагменты из фильмов с участием Эльданиза Зейналова, концертная программа с участием исполнителей народных песен и мугама.

Эльданиз Зейналов родился 1 января 1937 года в Баку, в семье военного. Интерес к искусству возник у Зейналова еще в детстве. Он был членом Клуба железнодорожников, которым руководил известный актер Агададаш Гурбанов. Впервые Зейналов вышел на сцену Азербайджанского государственного академического драматического театра в постановке "Севиль". В Театральном институте он обучался в классе народного артиста СССР Адиля Искендерова. Эльданиза Зейналова называли не иначе как азербайджанским Фернанделем. Его учителями были такие легенды азербайджанского кинематографа, как Мирзаага Алиев, Мамедали Велиханлы, Мохсун Санани. Первый раз в кино Зейналов снялся в 1963 году в кинокомедии "Где Ахмед?". Также он снимался в таких фильмах, как " В одном южном городе", "Я помню тебя, учитель", "Ищите девушку", "Семеро сыновей моих", "Жизнь испытывает нас", "Дульсинея Тобосская", "Дорожное происшествие", "Дедушка нашего дедушки", "Украли жениха", "Все к лучшему" и многих других. Зейналов также принимал участие в съемках сатирического киножурнала "Мозалан". Скончался актер 5 ноября 2002 года.

(Автор: Вугар Иманов)

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