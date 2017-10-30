Президент Ильхам Алиев и его супруга приняли участие в приеме для участников церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

2017-10-30 18:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку в понедельник был устроен прием для участников церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

В приеме приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, главы правительств - Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Грузии Георгий Квирикашвили, Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

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