Теракт в мечети в Нигерии: есть жертвы – ФОТО

2017-10-30 17:54 | www.oxu.az | 4

В результате взрыва террориста-смертника в мечети на северо-востоке Нигерии минимум 5 человек погибли.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает АFР.

"По меньшей мере пять человек были убиты в понедельник, когда террорист-смертник подорвался внутри мечети в северо-восточной Нигерии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, нападение произошло примерно в 15 километрах на север от Майдугури.

Смертник был одет как один из паломников, он устроил взрыв внутри мечети во время утренней молитвы, в результате убив себя и пятерых человек, а также ранив еще нескольких.

Н.О.