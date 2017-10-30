Президент Ильхам Алиев: В середине 2018 года планируется сдать в эксплуатацию I фазу международного морского торгового порта Алят

2017-10-30 18:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Строительство международного морского торгового порта Алят идет успешно, и первую фазу порта планируется сдать в эксплуатацию в середине следующего года. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в понедельник на официальной церемонии открытия железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс.

"Порт уже функционирует. Но первую фазу порта планируется сдать в эксплуатацию в середине следующего года. После этого ежегодно через этот порт будут проходить 15 миллионов тонн грузов и 100 тысяч контейнеров. А в результате завершения второго этапа возможности порта Алят будут равняться 25 миллионам тонн грузов и миллиону контейнеров. То есть вложенные в последние годы в транспортный сектор инвестиции уже привели к созданию очень сильной инфраструктуры, которая имеет большое значение как для нашей страны, так и для региона и мира», - сказал глава государства.

По словам Президента Ильхама Алиева, у Азербайджана самый большой морской флот на Каспии. "Флот из 270 кораблей играет особую роль в организации грузоперевозок на Каспии. Несколько лет назад в Азербайджане был построен большой судостроительный завод, который производит все виды судов. В связи с ожидаемым в будущем ростом грузоперевозок на Каспии этот завод будет выполнять еще больший объем работ", - сказал глава государства.

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